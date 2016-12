S. Doubinsky | EM | Profondo Rosso - Jours de lumière (Homecooking, France, 2009)

Billy Sherman prend la fuite après avoir abattu sa femme et son amant, l'ami Jeff. Lors de sa cavale, il se souvient de son passé avec Susan, et décharge sa colère comme le fait l'orage avec la foudre ...

On doit cette nouvelle, road-movie tumultueux et sanglant à Sébastien Doubinsky . Cet écrivain né à Paris a passé une longue partie de son enfance aux USA d'où il tire des influences littéraires, comme le roman noir. Il vit actuellement au pays de sa femme danoise. ‘Jours de lumière’ a été écrit en langue anglaise avant d'être traduit en français par l'écrivain.

Mais ‘jours de lumière’ n'est pas seulement une nouvelle rythmée en 51 coups de tonnerre, l'ouvrage est illustré par des dessins de EM (Eric Mahé) et une bande-son de Profondo Rosso, des compléments rénnais. EM (initiateur de la revue ‘dessins’ à la Chose) ne transcrit pas littéralement le texte privilégiant plus son imagination et celle du lecteur. Certains dessins sont si noirs que l'on pensera aux cartes à gratter de Thomas Ott. On pensera d'ailleurs à la ‘soupe aux poulets’ de Ed McBain que le Suisse avait illustré pour les éditions Desmoures.

Le groupe Profondo Rosso accompagne la chevauchée motorisée de Billy Sherman, ainsi que ses états d'âme avec des ballades instrumentales, entre calme (de la tempête) et déchaînement des éléments. Le groupe fait à cette occasion une tournée des librairies (à Paris, le 7 juillet au Monte en l'air, le 8 chez Philippe le libraire, voir les autres dates sur le site du groupe)

On doit cet ouvrage à lire, à regarder et à écouter aux nouvelles éditions rénnaises Homecooking. On connaissait le roman ou la nouvelle illustrée (comme la collection du même nom chez Futuropolis avec entre autres un Orson Welles / Tardi, Ed McBain / Gotting, Vilar / Baudoin ... ), la bande dessinée liée à une oeuvre musicale (les collaborations de Baladi avec Ghostape et Brice Catherin dans la collection Morceau de la Cafetière), ‘jours de lumière’ ajoute une troisième dimension.

[06 Juil. 09, Jean-Marc]





