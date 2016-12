the Limes a été tissé en 2007 sur un espace musical du net, myspace pour le nommer. Brent Ballantyne (Caroline du Nord), aka Henry Sparrow et David Simonetta de Toy Flight (Paris) ont été vite rejoint par les parisiens Mina Tindle, Orouni et l'américain John Hale . Des différents aller-retour transatlantiques numériques sont nés quelques titres proposés en écoute sur leur myspace. Au fil du temps, et après quelques rencontres en chair et en os, leur répertoire possède désormais la taille d'un album, qui sort sur le label parisien Sauvage records sous le titre éponyme ‘the Limes’.



Après avoir déballé la galette de son écrin en carton, on attaque par un instrumental entraînant lancé à la baguette. Suit, ‘beyond blue’, un morceau chanté par Mina Tindle, aux couplets sobrement accompagnés par une guitare acoustique et au refrain richement orchestré, secondé par un coeur vocal. On change d'atmosphère avec un titre très pop avant une chevauchée dans l'Ouest américain, ambiance westerns habillés par Ennio Morricone . On retrouve l'Ouest avec ‘dead furnitures’ aux accents de Calexico. ‘City lights’ nous ramène lui à la cold wave des années 80. Avec des membres aux multiples compétences, aidés d'amis musiciens, les attributions de rôles changent au gré des morceaux. La palette musicale est très large : on voyage aussi bien dans le temps, que géographiquement. L'album n'est pourtant pas une auberge espagnole : les dix titres ont en commun une certaine mélancolie, un soin de la composition et une grande délicatesse. L'entrée était énergique, la sortie se fait en douceur avec une ballade minimaliste chantée par Mina Tindle. Le disque est très bien agencé, avec des sommets frisant la perfection, répartis tout au long (‘beyond blue’, ‘morning, noon & night’ et ‘between roof & bird’).



Ce 1e album est une véritable pépite contenant une multitude de perles. La concession minière se nomme Sauvage records et son shop, les tarifs y sont très raisonnables. On espère que l'aventure the Limes continuera au-delà des projets solo ou groupes des membres.











