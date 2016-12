Younn Locard - H27 (Employé du moi (l'), Belgique, 2009)

Yves rentre de Chine pour rejoindre ses colocataires et amis dessinateurs à Bruxelles. Après quelques signes inquiétants (l'élection de Sarkosy en France, euh la disparition mystérieuse d'oiseaux), le chaos envahit la capitale belge, touchée par un virus, le ‘H27’ ...

Habilement, l'auteur nous glisse vers le drame, vers l'horreur. Partant d'une réalité concrète, les élections présidentielles françaises de 2007, l'intrusion du virus nous paraît du coup très concret, renforcé par l'actuel H1N1. Ce dernier n'était pas encore présent lorsque Younn Locard a commencé son récit en octobre 2007, il s'agissait alors du SRASS qui avait sévi en Asie (d'où rentre Yves). ‘H27’ se révèle être un scénario catastrophe, mais une catastrophe (de plus en plus) plausible. ‘H27’ nous donne à réfléchir également sur la réaction de groupe ; la solidarité du collectif de dessinateur s'émiette avec l'épidémie. Un autre thème tourne autour de la réaction de nos gouvernements (celui-ci quitte la capitale pour Anvers, comme dans ‘les derniers jours du monde’ des frères Larrieu dans la même thématique, plus apocalyptique) et de la presse.

‘H27’ avait été publié sur les deux ans de sa gestation sur GrandPapier et se matérialise désormais, agrémenté de quelques passages. Younn Locard , diplomé de l'école de dessin de Saint-Luc (Bruxelles) utilise un dessin noir et blanc vif et spontané, proche d'un carnet (pas de cases représentées, quelques bulles, mais le plus souvent des commentaires). Avec différents styles, un trait fin, des hachures ou encore des parties au lavis, on pourra juste regretter les différences graphiques des personnages au fil du récit (pas facile de garder une constance sur deux ans). Mieux que l'actualité des journaux, ‘H27’ vous ouvrira plus l'esprit, sauf pour les hypocondriaques qui doivent passer leur chemin.

[25 Oct. 09, Jean-Marc]





23 autres articles sur Employé du moi (l'), les 3 plus récents :

• Alexandre De Mothé "Du sang sous le...

• Collectif "Radio GrandPapier"

• Cole Johnson "Hush-Hush"

tous les articles sur Employé du moi (l')...



• Employé du moi (l')