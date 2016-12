Jacques Rivette - 36 vues du pic Saint Loup (France, 2009)

Vittorio ( Sergio Castellito ), au volant de son bolide décapotable à destination de l'Espagne, tombe sur une troupe de cirque dans les contreforts du pays Cévenol, près du Pic Saint-Loup. Kate ( Jane Birkin ) vient de réintégrer la petite entreprise familiale auprès de sa soeur, après le décès de leur père. Séduit par Kate, Vittorio rentre dans les secrets qui animent ou plutôt qui inhibent certains personnages. Il essaye de comprendre pourquoi Kate avait été chassé du cirque par son père, avec l'aide notamment de Clémence ( Jules-Marie Parmentier ), la nièce de Kate, ainsi que les clowns ( André Marcon et Jacques Bonnafé ).

Après une parenthèse pour une adaptation historique, Jacques Rivette pose de nouveau un secret au centre de son film. Comme, il l'était déjà dans ‘Va savoir’, Sergio Castellito , personnage étranger, léger jusqu'au clownesque, va aider les victimes morales à s'en défaire. Sans dévoiler l'intrigue du film, la première scène est une métaphore du film. Vittorio dépanne mystérieusement, sans un mot, Kate restée au bord de la route sans qu'elle ne comprenne comment il est arrivé à ce résultat. Le film est une suite de petits riens, de subtilités, de jeux de langage que donne Rivette au spectateur. Le tout représente la lente et complexe guérison de Kate. Comme les artistes du cirque dans la ronde de la piste, et comme la troupe autour du Pic Saint-Loup, Rivette tourne autour du secret. Parmi les secrets du réalisateur, il faut chercher du côté des acteurs, une fidèle troupe, et un langage ajusté au millimètre. Sur le Pic Saint-Loup, il faut ajouter qu'il fait l'objet d'une légende d'un dépit amoureux... et que Robert Crumb, autre fringant vieillard, réside dans cette région depuis son exil en France, voir son portfolio ‘vues de Sauve’ (encore une question de vues !).

Festival de Locarno - Edition 2009 (Suisse, 2009)

Le 62e. festival du film de Locarno se déroule du 5 au 15 août. Parmi la programmation concoctée par Frédéric Maire , on trouve en compétition le Canadien Bernard Emond avec ‘la donation’, les français Laurent Perreau pour ‘l'insurgée’avec Michel Piccoli , Sarah Leonor avec ‘au voleur’ avec Guillaume Depardieu , Eugène Green avec ‘a religiosa portuguesa’ et le film franco-suisse de Frédéric Mermoud , ‘complice’.

Les projection de la Piazza Grande accueilleront entre autres ‘my stister keeper’ de Nick Cassavetes , ‘la guerre des fils de lumière ...’ de Amos Gitaï, ‘les derniers jours du monde’ des frères Larrieu (sortie hexagonale à la mi août), ‘Gulias Verschwinden’ du Suisse Christoph Schaub avec Bruno Ganz , ‘les yeux de Simone’ de son compatriote Helvète Jean-Louis Porchet avec Irène Jacob .

Signalons Pascal Bonitzer et Hong Sangsoo parmi le jury, ainsi qu'une rétrospective autour du manga d'animation durant cette édition. Le 7e Art sera Tessinois en août, avant son escale de septembre à Venise.

