Peu avant Noël, un double meurtre d'adolescents sème le trouble dans une petite ville côtière. Le commissariat est décimé par une hécatombe d'intoxication alimentaire. Le capitaine de Police doit faire appel à contre coeur à l'inspecteur Klaus, un inspecteur au placard, doublé d'un partenaire fou de la gachette, affublé d'une moustache mexicaine et d'un nom nippon, Nakamura. Nos deux hommes vont devoir trouver qui se cache derrière le costume du père Noël, pris sur le caméscope des deux jeunes victimes ...

Voilà une histoire que l'on sent loufoque et burlesque (j'espère que mon introduction l'aura traduit !). Elle l'est du début à la fin, avec des emprunts à de nombreux genres très différents. Le mélange intègre par le cinéma trash (style production Trauma), les séries tévés policières (Starsky & Hutch, les deux flics à Miami ... à moins que cela ne soit les deux flics à Ostende ?), l'irrévérence d'un South Park, mais aussi la romance (les malheurs amoureux de l'inspecteur Klaus qui s'imbriquent dans le récit policier), avant que cela ne finisse en conte de Noël ...

On doit cette bande dessinée non identifiée dans le paysage balisé du 9e Art à un duo belge. Les personnages aux grands yeux et les décors aux motifs hachurés sont dessinés par Alexandre de Mothé , membre du collectif bruxellois "nos restes", avec une parenté de trait avec Estocafich. Le scénario est l'oeuvre de Philippe Vanderheyden qui a déjà collaboré avec David Libens (sur ‘les dunes’) et Claude Desmedt. Il est également une cheville ouvrière de l'employé du Moi, étant impliqué dans le site web ainsi que la radio Grand Papier.

‘Du sang sous le sapin’ dégouline d'originalité et de second degré, à déguster dans son jus, rouge et noir.

