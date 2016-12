Small Sur - We live in houses made of wood (Tender Loving Empire, USA, 2008)

Bob Keal , leader de Small Sur nous vient du Dakota du Sud, et après un tour en Californie, a rejoint le Maryland, côte Est, où il travaille pour un jardin d'enfants. Autour de lui, le groupe rassemble Andy Abelow , Scott Dennison , Julianne Welson et Austin Stahl . Banjo, batterie (non maltraitée), guitare slide, instruments à vent, et les choeurs vocaux (superposés sur ‘tones’ ou démultipliés sur ‘ohhhhhhh’) sont à la base de leurs compositions. On n'avait pas connu tempo aussi lent depuis Acetone, Brightblack Morning Light ou les Radar Bros. L'atmosphère paisible est renforcée par la douce voix de son chanteur barbu (exercé avec les berceuses dans son travail ?). Dans un monde obnubilé par la vitesse, on se replongera souvent dans la quiétude de ce ‘we live in houses made of wood’, ouvert par un chant d'oiseaux. J'imagine bien les Small Sur dispenser leurs concerts au coin d'un feu, à l'orée d'un bois, rejoignons-les sans plus attendre.

Profondo Rosso - Rue Bara (Nove Code, France, 2008)

Des bois frappés, des clochettes puis un koto (harpe japonaise) ouvrent cet album. Des oiseaux assurent la transition jusqu'à une guitare sèche. Si les premiers instants nous renvoient au pays du soleil levant, la suite est ancrée en Bretagne, plus précisément à Rennes, avec son quartier Alphonse Guérin exactement, dont fait partie la ‘rue Bara’. Cet album concept s'inscrit dans le cadre des ''cahiers d'Alphonse'' des éditions Électriques (géniteur du défunt magazine l'Oeil électrique).

Profondo Rosso , duo rennais composé de Johan Le Velly et Romain Guillou , restitue l'atmosphère des lieux. La ballade sonore débute au vélodrome (faut-il entendre une évocation des courses de Kerin ? [ndlr, voir ‘l'été de Kikujiro’ de Kitano), pour passer le long de la Vilaine avec la promenade des bonnets rouges (‘pourmenadenn ar bondeù ruz’) et finir rue Bara. Seul ‘les plaines électriques’, morceau plus agité, rompt avec la paix des lieux. Outre des amis musiciens venus en renfort (piano, accordéon, mélodica ...), Profondo Rosso intègre quelques prises de son du quartier, le bruit lointain de voitures, des enfants qui jouent ... On se sent bien ‘rue Bara’ et aux alentours avec Profondo Rosso comme guide. Départ pour quelques euros sur le site du duo, avec une pochette dessinée par Magali Arnal .

